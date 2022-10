ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il successo delle azzurre in Svizzera? Un altro passo verso la crescita del movimento”

Nel corso di One Station Radio, durante la rubrica “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Una settimana fa parlavamo delle due importanti sfide dell’Italia del c.t. Milena Bertolini. Se contro la Lituania, il netto successo (7-0), era praticamente scontato, lo stesso discorso non vale contro la Svizzera. A Thun le azzurre dovevano solo ottenere il massimo risultato, contro una squadra ha in organico calciatrici che sono professioniste e militano nel Barcellona e Arsenal. Il gol di Cristiana Girelli è stato importante, ma un successo anche meritato, visto anche il predominio per tutta la gara. Disputare il secondo mondiale di fila vorrebbe dire tanto per il movimento italiano. Per quanto riguarda il campionato, domani alle ore 14,30 si giocherà lo scontro diretto per la zona salvezza tra il Pomigliano e la Lazio. Se la squadra campana dovesse vincere, avrebbe praticamente staccato il pass per la permanenza in massima serie. In caso di successo delle biancocelesti invece rientrerebbero anche loro nella lotta per la salvezza. Insomma punti pesanti domani all’Ugo Gobbato”.

