Napoli-Traorè, la verità sulla trattativa secondo il d.s. Giuntoli

Il Napoli, com’è nella filosofia del club, pensa al presente ma con uno sguardo al futuro, che è rivolto al mercato estivo. Tra i tanti nomi che sono nella lista del d.s. Giuntoli, ieri intervenuto a Radio Kiss Kiss, c’è l’ivoriano Traorè. L’esterno sinistro del Sassuolo, come conferma il CdS, non è un mistero che piace alla società di De Laurentiis e il dirigente partenopeo non smentisce: «È un calciatore molto bravo, sta facendo un gran finale di stagione. Credo che piaccia a tutte le squadre di livello, ma prima pensiamo alle sei finali che mancano e poi avremo modo e tempo per affrontare tante situazioni. Bisogna stare molto attenti al bilancio dopo due anni di pandemia». Naturalmente quando si bussa alla bottega del club neroverde, si sa che è spesso molto cara, ma il Napoli non ha smentito l’interesse e ci vorrà essere verso il calciatore classe 2000 ex Empoli.

La Redazione