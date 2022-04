Napoli, sarà addio Mertens: spunta un nome clamoroso per sostituirlo

Non solo Lorenzo Insigne, il Napoli è pronto a dire addio ad un altro tassello che ha fatto la storia azzurra. Stiamo parlando di Dries Mertens, giocatore che ama la città, il popolo, la squadra partenopea, ma che è vicinissimo all’addio. Questo perché il club pare abbia deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza a fine stagione ed è quindi partita la caccia a quello che sarà l’erede del belga.

Attacco rivoluzionato?

Mertens lascerà il capoluogo campano dopo nove anni e si associa all’addio del capitano azzurro. Difatti, il reparto offensivo per la prossima stagione sarà completamente rivoluzionato e la dirigenza si sta già guardando intorno per fornire a Spalletti le giuste pedine. In queste ore si sta facendo largo un’idea abbastanza clamorosa: stiamo parlando di Belotti. L’attaccante in forza al Torino è in rotta col club piemontese e avrebbe intenzione di abbracciare una nuova avventura professionale, che possa dargli nuove motivazioni e consentirgli di giocare in Europa in maniera costante.

I siti scommesse calcio stanno cominciando già a palesare le nuove quote relative al calciomercato e da un giorno all’altro ci si aspetta che anche il nome del “Gallo” Belotti venga fuori. L’attaccante sarebbe un colpo abbastanza importante: d’altronde, l’interesse del club partenopeo è fortissimo sul giocatore ormai da anni e spesso è stato accostato, il giocatore, alla società azzurra. Mai, però, si era conclusa una vera e propria trattativa, cosa che potrebbe succedere questa estate.

Con molta probabilità, la società avrà denaro fresco derivante non solo dall’addio di diversi giocatori con stipendi pesanti, ma anche dall’accesso alla prossima Champions League, cosa non certa ancora ma sicuramente molto probabile.

Concorrenza

C’è, però, della concorrenza diretta per l’acquisto del talento granata. Per esempio, si parla dell’interesse della Fiorentina, la quale è alla ricerca di una punta di peso: pare, infatti, che Piatek non verrà riscattato a fine stagione e il buco da colmare c’è. D’altronde, è molto ghiotta la possibilità di acquistare a parametro zero un giocatore del talento di Belotti e le attenzioni sono molte da parte di altri club.

Ma non è tutto. Anche l’Atalanta ha messo gli occhi su Belotti. Sì, perché Duvan Zapata dopo diversi anni in nerazzurro dovrebbe anch’egli dire addio: pare che la sua destinazione possa essere l’Inghilterra, con il Newcastle in forte pressing (l’aveva già attenzionato lo scorso anno). E ancora, anche la Roma è alla ricerca del giusto panchinaro ad Abraham, visto che Shomurodov non ha per nulla convinto Mourinho.

Come detto, però, il Napoli dovrebbe disputare la prossima Champions League e questo può essere un valore aggiunto. Sì, perché Belotti ad una certa età ancora non ha mai disputato una partita nella massima competizione europea e il fascino di giocare in partite di grande risalto ed eco internazionale potrebbero sicuramente motivarlo ulteriormente. Oltretutto, a Napoli potrebbe trovare la sua giusta dimensione, con un calcio molto dinamico e che consente spesso alle punte di esaltarsi al meglio. Vedremo cosa succederà in estate.