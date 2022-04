L’asse Lozano/Zanoli? Dovrà essere rodato in attesa di Di Lorenzo

Di Lorenzo è ancora fuori anche se ieri, dopo un controllo al ginocchio destro andato in scena a Villa Stuart, a Roma, ha ottenuto il placet per tornare gradualmente in gruppo, e ciò significa che Hirving dovrà anche garantire un certo lavoro in fase difensiva. Giochetti in velocità e sacrificio a supporto dei mediani Lobotka e Anguissa. E poi, nei momenti di libertà, magari un po’ di tempo con suo fratello Mauricio, venticinquenne centrocampista in arrivo dal Messico in Europa. A Istanbul, in Turchia: Lozano junior, fino a poco tempo fa tesserato con i Pumas Tabasco, ha ottenuto un prestigioso mese di prova con il Galatasaray. Con la speranza di coronare un giorno il suo sogno: giocare con il Chucky nella stessa squadra.

Fonte: CdS