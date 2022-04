Il macedone sempre in campo sarà il punto fermo contro la Roma

Sempre in campo in questa stagione, 41 presenze, 32 in campionato, una in Europa League e una in coppa Italia. L’ultima da titolare Elmas l’ha giocata a Cagliari, il 21 febbraio, poi è sempre subentrato nelle successive sei partite, l’ultima domenica scorsa contro la Fiorentina. E ora ne mancano sei di gare alla fine del campionato: Elmas è pronto a dare il suo contributo a cominciare dalla sfida decisiva per la corsa scudetto contro la Roma. Energie positive da trasferire alla squadra, dinamismo e freschezza atletica: il macedone, 22 anni, è un giovane dal grande futuro, uno dei pezzi pregiati del Napoli. Rendimento positivo quest’anno: sette gol, tre in campionato e quattro in Europa League e sei assist. Decisivo, quindi, sotto porta con la conclusione o l’ultimo passaggio, negli ultimi venti metri può fare la differenza. Fonte: Il Mattino