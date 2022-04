Il d.s. Giuntoli aggiorna sui rinnovi e si toglie i sassolini su Lobotka

Il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli, ieri nel salottino di Radio Kiss Kiss, ha parlato a 360 gradi del mercato del club azzurro, tra rinnovi e su Lobotka. Sul primo argomento: «A fine campionato parleremo con i ragazzi e decideremo nel rispetto dei bilanci e delle qualità». Sul centrocampista invece si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: «Lobotka? Nessuno è infallibile, ma spesso in Italia diamo giudizi affrettati: lo volevano in tanti, ma non abbiamo mai avuto dubbi sulle sue qualità». Infine su Anguissa: «Ha giocato una grande stagione, la nostra volontà è riscattarlo». Insomma a fine stagione la società partenopea si siederà a diversi tavoli, per trovare la quadra su rinnovi e riscatti, mentre su Gaetano c’è da dire che la stima c’è e non è da escludere che possa vestire in futuro la maglia del Napoli.

La Redazione