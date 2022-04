Gazzetta – Mertens, difficile che resti in azzurro, ma non per sua volontà

Con il termine della stagione calcistica, si avvicina anche la scadenza del contratto di Dries Mertens col Napoli, ed il suo futuro è ancora un punto interrogativo. Oggi La Gazzetta dello Sport scrive, in maniera pessimistica, proprio sull’ipotesi di addio fra il calciatore ed il club partenopeo. “Che Mertens resti in azzurro diventa sempre più complicato. Non tanto per volontà di Dries ma per scelta del club di voltare pagina e puntare sui giovani. Fra questi nel mirino c’è l’ivoriano Junior Traore del Sassuolo”