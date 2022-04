[Formazioni] Napoli-Roma, Spalletti ritrova Anguissa. Un cambio a centrocampo per Mou

Lunedì alle ore 19,00, allo stadio “Maradona” si giocherà il Derby del Sole, tra il Napoli e la Roma, valevole per la trentatreesima di campionato. Per Luciano Spalletti importanti recuperi, oltre a Malcuit ed Ounas, anche Fabian Ruiz e Osimhen. Out ancora Di Lorenzo e Petagna. Per il resto due novità, rispetto alla Fiorentina, Lozano al posto di Politano e Anguissa ritorno dopo la squalifica contro i viola. In casa giallorossa Mourinho potrebbe rilanciare in mezzo al campo Sergio Olivera, mentre per il resto lo stesso 11 che ha battuto ieri sera il Bodoe Glimt.

Fonte: CdS