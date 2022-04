Elmas, il jolly sempre presente: lunedì potrebbe avere una chance dall’inizio

Eljif Elmas le ha giocate tutte, l’unico tra gli azzurri sempre schierato da Spalletti e spesso decisivo quando è entrato a partita in corso, ma stavolta contro la Roma potrebbe cominciare dall’inizio: il macedone può essere impiegato da mezzala nel centrocampo a tre o da trequartista alle spalle della punta centrale e cioè di Osimhen. Nel corso della stagione s i è disimpegnato bene in tutti i ruoli, un jolly preziosissimo per il Napoli, garantendo quantità e qualità e soprattutto una crescita impressionante in termini di continuità. Sta bene atleticamente, lo ha dimostrato a Bergamo con l’Atalanta quando è entrato nella ripresa segnando il gol del 3-1 e negli ultimi minuti che ha giocato contro la Fiorentina. Potrebbe toccare a lui, quindi, nel centrocampo con Anguissa e Lobotka, in questo caso ad uscire sarebbero sia Fabian Ruiz che Zielinski, tutti e due sotto tono nella sfida contro i viola. Carico a mille per questo finale di stagione, Elmas vuole lasciare il segno e giocarsi al meglio ogni chance e la prima potrebbe esserci proprio lunedì contro la Roma. La condizione atletica è buona e di voglia ne ha tanta: quest’anno è cresciuto tantissimo con Spalletti, che ha esaltato proprio la sua capacità di ricoprire con la stessa efficacia più ruoli. Un jolly prezioso, una carta che il tecnico è pronto a giocarsi.

Fonte: Il Mattino