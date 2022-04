Collovati: “Milano, occhio alla voglia di riscatto del Napoli”

Fulvio Collovati, ex difensore di Milan e Inter, in un’ intervista a La Repubblica, ha parlato delle sue due ex squadre in lotta per il titolo, ma non ha dimenticato il Napoli. “I nerazzurri, per qualità della rosa e sostituti, sono più forti, mentre ai rossoneri manca un’alternativa di livello a Giroud. Se guardo il calendario dico che lo scudetto lo vincerà l’Inter, ma il Milan sa esaltarsi nelle difficoltà e tutto è possibile. In base alla voglia di riscatto direi Napoli”. Sul derby di Coppa Italia: “Vedo favorito il Milan e sarebbe il primo trofeo di Pioli. Anche se in finale potrebbe trovare una Juventus ben motivata. Giocatori chiave? Brozovic e Leao. Il primo è uno dei pochi veri playmaker del campionato, l’altro invece ha i colpi del fuoriclasse”.