C’è il granata Bremer sul taccuino di Giuntoli e concorrenza in Italia

L’Inter era convinta di avere messo le mani su Bremer, tra i migliori difensori in questa stagione, assicurandogli un contratto di 3,5 milioni a partire dalla stagione 2022-2023. Ma poi ha scoperto che sotto traccia si è mosso anche il Napoli, che ha deciso una politica di contenimento dei costi ma senz’altro riuscirebbe a garantire quell’ingaggio al centrale del Toro, soprattutto alla luce del taglio di alcuni azzurri che andranno via a fine stagione. Non è un’operazione facile, anche perchè sul brasiliano c’è il forte interessamento anche di Manchester United, Arsenal e Tottenham. Ma il Napoli continua a mantenere i contatti con Cairo.

E’ chiaro che lo sviluppo di questa trattativa dipende anche dalla decisione su Koulibaly e dall’eventuale rinnovo di contratto del capitano della nazionale senegalese, l’azzurro che ha lo stipendio più alto: guadagna 6 milioni a stagione ed è una cifra che De Laurentiis, appunto nell’ottica di ridurre il monte ingaggi, non gli garantirebbe nei prossimi anni. Una cessione di KK, da tempo obiettivo di club inglesi, garantirebbe la cifra necessaria per un difensore di valore come Bremer. Va intanto verso il rinnovo Juan Jesus, che era arrivato a costo zero su indicazione di Spalletti. Fonte: Mattino.it