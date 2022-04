CALCIO FEMMINILE – Ipotesi di prestito in serie A per Sara Caiazzo

Per Sara Caiazzo non è certo stato un anno fortunato, visto che ad inizio stagione, la calciatrice ex Napoli femminile, ha subito la rottura dei legamenti. Per il difensore classe 2003 ora c’è un lavoro riabilitativo per tornare quanto prima in campo. Nel frattempo il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Juventus. La prossima stagione, come riporta il portale bianconero juventusnews24, potrebbe andare a giocare in prestito in massima serie, per percorrere la stessa strada di: Cantore, Bellucci, Bragonzi e Giordano.

La Redazione