Barbano, giornalista: “Spalletti ha ottenuto ottimi risultati”

Su Radio Marte, è intervenuto Alessandro Barbano, giornalista, ecco le sue parole: “Spalletti ha il polso della squadra? Sì, a prescindere da come andrà è un ottimo allenatore e ha ottenuto ottimi risultati. Certamente è stato un Napoli migliore di quello di Gattuso e di Ancelotti. Dice poesie in conferenza? Indubbiamente è un uomo creativo e intelligente, ha una discreta cultura, conosce il calcio e sa insegnarlo. Sentenza plusvalenze? Se ci riferiamo ai canoni della giustizia penale il Napoli ha inconfutabilmente ragione. Chi mi impedisce di investire 100 milioni su un ragazzino di 16 anni di nome Maradona? In condizioni di libero mercato non si può decidere un valore. Ma la Giustizia Sportiva è una giustizia domestica e spesso contraddice la giustizia penale, quindi mi aspetto di tutto. Il sistema delle plusvalenze è indubbiamente un tema, bisogna riancorare il valore sportivo a quello finanziario. Se siamo nel libero mercato prendere Osimhen a quella cifra è un affare, il problema sono i giocatori che sono stati scambiati forse per un prezzo superiore al loro valore. Ma è difficile contestare il diritto all’investimento, il mercato è una formulazione imperfetta ma tutte le altre sono peggiori”.