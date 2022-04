Angelo Caruso (sind. Castel di Sangro): “Due aggiornamenti sul ritiro del Napoli”

Mentre il Napoli vorrà terminare al meglio la stagione agonistica, si pensa già alla prossima stagione, dove la squadra azzurra farà i ritiri a Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Il sindaco della città abruzzese Angelo Caruso è intervenuto a Teleclub Italia dove ha aggiornato sulle date e non solo. “Il Napoli arriverà a Castel di Sangro il 23 luglio e ripartirà il 6 agosto. Ci sarà la possibilità di giocare due amichevoli in città, per cui siamo già d’accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis. Forniremo tutti i dettagli del ritiro in una conferenza stampa prima della fine del campionato a Napoli con presidente della Regione Abruzzo e il presidente De Laurentiis. Tifoseria? Ci aspettiamo qualche numero in più. Dovremmo riaprire lo stadio con 5 mila posti a sedere considerando che non ci saranno più limitazioni”.

