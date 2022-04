Agostini: “Osimhen? Nel gioco a campo aperto è più forte di Abraham”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Massimo Agostini, ex calciatore.

“Rincon? Dispiace tanto, nella vita ci sono tante incognite. E’ stato un ragazzo eccezionale, di un’educazione incredibile e aveva trovato la sua identità col lavoro di allenatore e direttore e al calcio ha dato tanto.