Ultime Napoli – Dalle condizioni di Meret agli aggiornamenti degli infortunati in vista della Roma

Sarà una Pasquetta a tinte azzurre, visto che al “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 19,00, si giocherà Napoli-Roma, il Derby del Sole. Per Spalletti, come del resto tutta la stagione, dovrà fare la conta sulla questione infortunati. Dopo essere tornato in panchina contro la Fiorentina, si è fermato, causa gastroenterite, il portiere Alex Meret. Invece, come riporta il CdS, per fortuna sono rientrati in gruppo Malcuit e Ounas. Lavoro personalizzato invece per Di Lorenzo e Petagna, a questo punto in forte dubbio per i giallorossi. Mancano ancora 5 giorni alla sfida contro l’11 di Mourinho, per il tecnico di Certaldo, saranno le prossime sedute di allenamento importanti per avere un quadro della situazione più chiara.

La Redazione