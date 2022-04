Tuttosport – Belotti al Napoli? La cosa non intrigherebbe la famiglia

Il mercato del Napoli è già cominciato, anche se si aspetta la fine della stagione per aprire le danze in maniera pratica, ed uno dei nomi che continua a girare è quello del Gallo Belotti, Tuttosport scrive in merito: “C’è il Napoli, questo sì: che già da tempo lo annusa, è vero, ma sempre e solo quale panchinaro alternativo a Osimhen. Pro memoria: risulta che, fino a prova contraria, un trasferimento a Napoli non intrigherebbe granché la famiglia”.