TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Contro la Roma vittoria e resurrezione, sarebbe il binomio perfetto”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de” ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Parlare di resurrezione, nel giorno di Pasquetta, sarebbe l’ideale per il Napoli, ma con la vittoria, potrebbe essere il binomio perfetto per la squadra azzurra. I giallorossi, a differenza della Fiorentina, sono una squadra più difensiva, cercheranno di chiudere i varchi e giocare di rimessa. A livello di nervosismo, hanno dimostrato in passato di patire le sfide quando si indirizzano male e non reggono a livello psicologico. C’è da dire che nel 2022 la squadra di Mourinho ha migliorato il rendimento e viene in campionato da 11 risultati di fila positivi. Gli esterni del Napoli? Come spesso abbiamo detto, il gioco di quest’anno punta a lanciare Osimhen in avanti e la manovra alle volte ne patisce. Detto ciò con la Fiorentina si era iniziato cn un buon piglio, ma alla lunga la compagine viola ha trovato le giuste contromisure. Sulla questione della pressione credo che la squadra debba essere più leggera mentalmente e sentire meno il peso della sfida, quando lo ha fatto ha spesso giocato buone gare. Lo scudetto? Credo che la matematica non condanna gli azzurri, ma serve cambiare passo. Infine mi unisco al dolore della famiglia di Rincon, per la morte del calciatore colombiano che è stato all’ombra del Vesuvio. Un forte abbraccio naturalmente”.

