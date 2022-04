SSCN – Morte di Freddy Rincon: il messaggio del Calcio Napoli

Non ce l’ha fatta Freddy Rincon. L’ex calciatore del Napoli, aveva militato in azzurro nella stagione 94-95, non è sopravvissuto al terribile incidente stradale della scorsa notte. Insieme al dolore e al cordoglio di tifosi ed appassionati di calcio, il ricordo ed il dolore del Calcio Napoli per la scomparsa del giocatore colombiano.

La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Rincon per la scomparsa del caro Freddy, calciatore azzurro nella stagione 94/95. pic.twitter.com/AQcRYMO3WL — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 14, 2022