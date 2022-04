Sannino, all.: “Spalletti col Napoli è molto più riflessivo e poco polemico”

Giuseppe Sannino, allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Finalmente quest’anno ci sono almeno 3 concorrenti che se la giocano per lo scudetto. Tutte possono vincerlo e questo rende il campionato italiano ancora più bello. Se guardiamo le ultime 2 partite è chiaro che ci si aspettava di più dal Milan e dal Napoli, ma c’è subito un’altra gara in cui entrambe possono rimettersi in carreggiata. Il Napoli non deve incappare in un’atra giornata fastidiosa, anche perché il calendario poi è abbordabile. Se dovessero esserci risultati anomali, poi ritengo che anche la Juventus possa rientrare nella lotta al titolo.