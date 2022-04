Su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli. Di seguito:

Rivedi nel gruppo dei tuoi tempi, lo spogliatoio di oggi nel Napoli?

“Sì, ma per due ragioni diverse. In quel gruppo di allora facemmo il massimo, mentre il Napoli di oggi ha dimostrato varie volte di essere forte. La caratteristica predominante del gruppo è stata la risposta in campo dopo le sconfitte. Lunedì mi aspetto una risposta importante. Oggi dico che nessuna delle tre vincerà tutte le gare che rimangono. Cambierà ancora la classifica. Spero che il Napoli dia la stessa risposta che ha dato dopo le sconfitte pesanti. Se noi riuscissimo ad esprimere il nostro gioco anche con grande merito di Spalletti, siamo la squadra più forte del campionato. Dipende però come ci arrivi alla fine. C’è la condizione fisica, che stiamo pagando. Vedi Fabian Ruiz, che ha la pubalgia e non è semplice. Anche lo stesso Zielinski, che alterna il ruolo di trequartista, che secondo me non può fare, e centrocampista. Queste cose hanno determinato il calo del gioco. Se vogliamo parlare della gara con la Fiorentina…lì abbiamo concesso il secondo ed il terzo gol per errori nostri, pur ammettendo che la Fiorentina ha meritato”.

