R. Di Fusco, ex portiere Napoli: “Ha lui il polso della situazione. A centrocampo servono muscoli.”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli. Di seguito:

Zielinski non rende bene da trequartista: è una critica a Spalletti?

“Sì, lo è. Lo dissi con il Milan, mi aspettavo che nel secondo tempo ci mettessimo a tre. Questo è solo il mio pensiero. Però penso che in questo momento, chi ha il polso della situazione è Spalletti. Se si hanno difficoltà a centrocampo servono i muscoli di Anguissa. Continuo a dirlo: Zielinski non è un trequartista, anche se sa giocare bene. La sua forza sono i tempi di inserimento, il saltare l’uomo, ma se ti trovi di spalle è difficile e non lo sfrutti al 100%. Lui ci sta mancando da un po’. Serve un’alternativa in suo aiuto, perché io non farei mai a meno di Zielinski. Se hai Anguissa e Fabian Ruiz nelle condizioni migliori si è visto che il centrocampo a due funzionava bene. Se rientrano bene quei due si può sognare. Ma quando non hai quei due hai la carta Zielinski, che nasce per giocare in quel ruolo”.

Fonte: 1 Station Radio