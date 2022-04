Operazione alla Pedro: Sarri vuole Mertens e sonda il terreno

Sarri lo conosce benissimo. Lo ha plasmato e reso tutt’uno con l’area di rigore, quindi ci pensa. Molto. E lo vorrebbe alla Lazio. Dall’ altro lato, lui, Dries Mertens, ha da sempre un’unica priorità: il Napoli. A fine stagione si vedrà, ma intanto il club di Lotito sonda, s’informa. Sarebbe una specie dio affare alla Pedro. Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

Un vero vice Immobile non c’è. (…) Un’operazione alla Pedro. (…) Qualche contatto c’è già stato per sondare la disponibilità, esplorare i desideri di Mertens che ha dato priorità al Napoli. (…) Non valuterà altre proposte fino a quando non ha parlato con il Napoli. (…) Dal club di De Laurentiis al momento nessuna proposta, s’attende la fine della stagione, la sensazione è che se ne parlerà a giugno, quando il Napoli non eserciterà l’opzione che garantirebbe a Mertens il rinnovo alle stesse cifre che percepisce ora. L’unica ipotesi per continuare questa magica storia d’amore è un ingaggio fortemente ridotto, magari di 1,5 o al massimo 2 milioni.