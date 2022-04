On. Belotti (Lega): “Ho presentato una proposta di legge che riguarda la tutela degli arbitri”

L’Onorevole Daniele Belotti della Lega, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto NUovo Sport Show. “Ho presentato una proposta di legge che riguarda la tutela degli arbitri, soprattutto nelle serie minori, dove i direttori di gara sono soggetti sempre più spesso a minacce, aggressioni, qualcuno finisce anche all’ospedale. Stiamo parlando anche di ragazzi di 16-17 anni che vanno ad arbitrare partite dei coetanei o bambini e si trovano aggrediti in questo caso dai genitori, ma anche da genitori o dirigenti. Questo comporta una fuga dall’associazione degli arbitri, negli ultimi anni si sono persi 4000 arbitri. Se non c’è l’arbitro come si fa? Qui stiamo parlando di partite di categorie minori. Partendo da quello qualcosa bisogna fare. Ho fatto una proposta prendendo a modello quanto fatto per gli operatori sanitari (aggressioni ai medici, infermieri). Il Parlamento è intervenuto stabilendo che un operatore sanitario che sta svolgendo la sua attività diventa un pubblico ufficiale. Ho preso lo stesso principio e l’ho applicato al direttore di gara: nel momento in cui arriva sul campo fino a quando non va via è pubblico ufficiale. Se un pubblico ufficiale subisce minacce o aggressioni la sanzione è più pesante. Questo serve come deterrente. L’importante è iniziare a sollevare il caso, poi i dettagli si possono sempre migliorare”.