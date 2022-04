Obiettivo Napoli: rialzare subito la testa, come sempre fino ad ora

Ieri si è cominciato subito a lavorare, l’analisi del match contro i viola e delle cose che non hanno funzionato verrà fatta oggi. Lavoro intenso, grinta e concentrazione in vista del match con la Roma e tutti uniti, convinti di non voler mollare di un centimetro da qui fino alla fine. Il Napoli, contro i giallorossi di Mourinho, vorrà confermare la caratteristica mostrata sempre in questo campionato: la capacità di rialzare immediatamente la testa dopo una grande amarezza. Una reazione forte del Napoli c’è sempre stata per cancellare i passi falsi: arrivò dopo la prima sconfitta dell’anno con l’Inter con il poker alla Lazio e dopo i due ko consecutivi al Maradona con Atalanta e Empoli con il colpaccio al Meazza contro il Milan. E dopo la delusione con lo Spezia nell’ultima partita del 2021 la squadra di Spalletti, in pienissima emergenza, poi è ripartita pareggiando a Torino contro la Juve. Lo spirito è quello di sempre, c’è la voglia di ripartire forte contro la Roma.

Il Mattino