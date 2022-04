Napoli crede nel Napoli, metà stadio è già pieno per la gara contro la Roma

E crede ancora nello scudetto, si, lo raccontano i numeri venuti fuori nei primi tre giorni di una prevendita inaugurata con la sagoma del punto interrogativo piazzato in fondo sia dalla sconfitta con la Fiorentina sia dalla contemporaneità delle feste pasquali. Il dato: poco più di ventimila, i biglietti venduti in tre giorni. E ciò significa che anche con la Roma il Maradona canterà e correrà al fianco di una squadra impegnata, per l’ennesima volta, nella rimonta e nella rincorsa del sogno. L’appello di Spalletti, insomma, non è caduto nel vuoto: il signor Luciano, proprio dopo la rovinosa caduta con la Viola, aveva espresso a caldo la speranza di ritrovare alla prossima il popolo azzurro in massa, e a questi ritmi gli spettatori previsti lunedì non saranno meno di quarantamila. Chissà se di più. La città sta dando tutte le risposte del caso: ora tocca agli azzurri.

Fonte: Fabio Mandarini CdS