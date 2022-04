Napoli, arriva l’incasso dei diritti TV: ecco quanto guadagnerà ADL

La più grande fetta di ricavi per i club di Serie A restano ancora i diritti Tv, pronti a tornare protagonisti in questo finale di stagione italiana. Serve, dunque, accaparrarsi i posti migliori nella spartizione della torta: una torta che andrà soprattutto all’Inter: i nerazzurri si affermano come primi nella classifica dei club con maggiori introiti per diritti tv di questa stagione con oltre 72 milioni di euro complessivi, davanti all’Inter (70 milioni) e alla Juventus (66 milioni).

E il Napoli? Secondo gli ultimi dati di Calcio & Finanza, il club di De Laurentiis metterà nelle casse azzurre circa 60 milioni di euro, confermandosi al quarto posto della speciale classifica, appena fuori dal podio. Fanalino di coda è la Salernitana, con una cifra poco inferiore ai 27 milioni. Una torta complessiva da oltre 866 milioni di euro quella che i club di Serie A torneranno a spartirsi stavolta, ma quali sono i criteri di suddivisione per le società?Il 50% (circa 470 milioni, 23,5 milioni per ogni club) è ripartito in misura identica tra tutte le società, mentre il 15% è suddiviso sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato.