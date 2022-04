Marchetti: “La mancata vittoria del Milan ha dato speranze al Napoli”

Luca Marchetti, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“Il Napoli è ancora in ballo, la mancata vittoria del Milan ha dato speranze al Napoli, non c’è nulla di scontato. Certo, se l’Inter dovesse vincerle tutte, vincerà lo scudetto, ma ci sono ancora tante partite in ballo e tutto può succedere.

Senesi piaceva molto alle italiane negli anni passati. E’ un ottimo profilo, ma non darei certa la partenza di Koulibaly che è vero che non ha fatto benissimo, ma non ha ad esempio, neanche avuto lo stesso compagno di reparto per tutta la stagione e nel calcio il feeling è fondamentale.

Il Napoli non deve snaturarsi. Non ha mai giocato con 3 uomini davanti alla difesa più i difensori, deve continuare ad imporre il proprio gioco perché così sa giocare.