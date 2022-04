Lucariello, giornalista: “Mertens può essere la spalla giusta per Osimhen”

Su Radio Marte, è intervenuto Gianfranco Lucariello, giornalista, ecco le sue parole: “Da qui alla fine ci sono 6 battaglie per il Napoli. Le scelte di Spalletti spero non siano le stesse di quelle della gara con la Fiorentina. Il Napoli deve giocare con la rabbia in corpo, per lo scudetto. Alcuni giocatori devono essere messi un po’ da parte ed è sotto gli occhi di tutti. Poi c’è un Mertens che può dare ancora molto e può essere la spalla giusta per Osimhen quando è imbottigliato nella difesa avversaria. Rincon era poderoso fisicamente, ma molto elegante. Era silenzioso, appartato, chiuso in se stesso, non amava le interviste, i titoloni. Avrebbe potuto fare molto di più, ma le sue doti tecniche le ricordiamo bene”.