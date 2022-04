I rientri: c’è Anguissa, Ounas a disposizione, panca per Di Lorenzo

Oltre al rientro di Anguissa, la buona notizia per l’allenatore azzurro è rappresentata dal recupero di altre pedine così da potere avere il maggior numero di soluzioni. Sarà disponibile Ounas, che spesso Spalletti ha utilizzato a partita in corso, dovrebbe farcela Di Lorenzo che ieri ha ripreso il lavoro personalizzato sul campo. Il terzino, però, partirebbe dalla panchina, quindi, da laterale basso a destra, terza partita da titolare in vista per il giovane Zanoli che dopo l’ottimo esordio con l’Atalanta è stato meno brillante contro la Fiorentina. Per la sfida con la Roma l’allenatore toscano potrà contare nuovamente anche su Malcuit che si è allenato ieri in gruppo, un’altra possibile soluzione come terzino nella linea a quattro difensiva. Non si è allenato invece Meret per una gastroenterite: il portiere è tornato in panchina contro la Fiorentina dopo la frattura di una vertebra lombare in allenamento subita l’11 marzo che l’ha costretto a star fuori contro Verona, Udinese e Atalanta.

Il Mattino