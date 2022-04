I numeri del Napoli con Frank Aguissa in campo

I numeri di Frank, invece, sono di tutto rispetto: con lui in campo, il Napoli ha collezionato 12 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Un giocatore importante sia sotto il profilo della quantità, sia per la qualità di giocate che svariano dai recuperi agli strappi dal centro-sinistra, passando per l’alimentazione e l’accompagnamento della manovra. E poi, beh, il signore in questione ha personalità, muscoli e centimetri: insomma, un centrocampista completo che fa la differenza quando gioca e anche quando non gioca. Cosa che per la verità in questa stagione è capitata piuttosto spesso tra un paio di infortuni, di cui uno piuttosto serio rimediato con l’Inter all’andata dopo un’ottima prestazione, e la partecipazione alla Coppa con il Camerun. Da padrone di casa: una sensazione che con il Napoli, al Maradona, non è ancora riuscito del tutto a provare, considerando che cinque delle sei sconfitte in campionato sono maturate proprio nell’arena azzurra.

Fonte: F. Mandarini (Cds)