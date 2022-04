Giuntoli a Radio Kiss Kiss: “Siamo un animale ferito ma non morto. Kvaratskhelia è il primo della lista”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Credo che arrivati a questo punto abbiamo dei valori importanti, un allenatore bravo ed una rosa importante e cerchiamo di fare il nostro al meglio”

“Siamo dispiaciuti oltre che per la sconfitta anche perchè abbiamo riportato la gente allo stadio e la sconfitta non ci voleva, Gli episodi ci sono andati tutti contro, ma non dobbiamo piangerci addosso e dobbiamo ripartire lunedì con coraggio, fermezza e voglia di fare. Quest’anno quando la squadra è caduta si è sempre rialzata”.

“Siamo un animale ferito ma non morto e abbiamo ancora più voglia di ripartire”

“Il pubblico ci dà solo una grande mano, non possiamo dire niente, ci manca sempre l’ultimo pezzettino da fare e lo dobbiamo fare con più leggerezza, e abbiamo tutto per farlo e crederci sicuramente”

“Il Napoli deve crederci, chi riesce a vincere per tanto tempo è perchè ha quel credito che gli permette di lavorare con leggerezza, però dobbiamo avere la forza di giocare a calcio e basta”

“Ci riempie d’orgoglio e di gioia vedere un ragazzo come Zanoli essere titolare, ma dobbiamo ricordare anche Zerbin, Gaetano ed altri ragazzi che stanno facendo benissimo in altre squadre. Per noi questo è motivo d’orgoglio, siamo tutti orgogliosi quando un ragazzo cresciuto da noi fa la sua presenza in prima squadra”.

“Gaetano ha grandi qualità tecniche, e sicuramente avrà tante possibilità”.

“In questo momento stiamo pensando molto al campo, alla fine faremo delle conclusioni parleremo con i ragazzi e nel rispetto dei bilanci capiremo insieme che strada prendere”.

“Kvaratskhelia è un ragazzo che seguiamo da tempo e faremo il massimo per portarlo al Napoli, ma c’è ancora un pò di tempo e speriamo che le cose girino nel verso giusto. E’ uno dei primi della lista, ha i parametri giusti per giocare nel Napoli, è molto interessante e rispetta i canoni che servono al Napoli”.

“Anguissa sta facendo molto bene e la nostra volontà è quella di riscattarlo”.

“Abbiamo delle idee e facciamo già delle considerazioni poi ovviamente alla fine dell’anno con tranquillità ci confronteremo coi calciatori per capire cosa fare”.

“Olivera è un bravo calciatore, ha caratteristiche differenti da Mario Rui, è un sinistro naturale, e striamo sondando, ma non è l’unico che stiamo opzionando”.

“Allenarci al Maradona è una cosa che possiamo valutare e prendere in considerazione”

“In questo momento abbiamo Osimhen, Petagna e Mertens quindi nn stiamo pensando ad un rinforzo in attacco, nonostante Belotti sia un bravo calciatore noi non ci stiamo pensando”.

“I parametri zero molte volte non solo a zero, c’è da valutare un computo metrico e quanto un calciatore va ad incidere col suo salario anno per anno sulla società, alla fine l’incidenza economica è sempre da valutare”.

“Traorè è un giocatore molto bravo e sta facendo un grande finale di campionato, ma ora noi stiamo pensando solo ai nostri calciatori. Ora dobbiamo pensare al nostro bilancio, dopo due anni di Covid, e mi sento di dire che il Napoli come è forte quest’anno lo sarà anche l’anno prossimo”.

“Molte volte diamo dei giudizi affrettati su ragazzi che arrivano dall’estero ed hanno bisogno di tempo per ambientarsi e per dimostrare il loro valore. Non abbiamo preso in considerazione l’idea di cedere Lobotka. E’ stato anche bravo il mister a dargli fiducia”.