G. Bruscolotti, ex Napoli: “Ha sempre portato innovazione. Credo rientrerà a breve.”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli:

Spalletti deve cambiare modulo dopo la sconfitta contro la Fiorentina?

“Ha portato sempre innovazione. In ogni partita ha trovato sempre qualcosa di diverso. Credo che ci sarà il rientro di Anguissa, che è stata un’assenza importante. Abbiamo visto che in mezzo abbiamo pagato tantissimo”.

È sostenibile il modulo con Ruiz in mediana senza Anguissa?

“I moduli li fanno i giocatori. L’allenatore dà le indicazioni, ma se non ti muovi e non corri…i responsabili sono sempre i giocatori”.

Sulla morte di Rincon: rispecchia le caratteristiche di Osimhen?

“È stato un grandissimo giocatore, e vedendolo solo in televisione posso dire questo. Sul resto non so dire di più. Mi dispiace tantissimo, quando si perde la vita così fa male. Lutto al braccio? Non lo so, è giusto che decida la società cosa fare”.