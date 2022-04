G. Bruscolotti, ex Napoli: “Gran parte del campionato è falsato per vari motivi…”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli:

Quanto ti fa ridere la vecchia dichiarazione di De Laurentiis sull’età di Albiol dopo la sua prestazione in Champions?

“Inutile tornare su cose che è preferibile non commentare. Albiol e il suo valore è sempre stato riconosciuto ed è un signor giocatore. Nonostante gli anni è sempre presente a guidare quella squadra. Manolas fu preso come sostituto? Non era tra i migliori ai tempi, anzi, era uno dei peggiori. I valori non vengono attraverso la stampa, ma attraverso quello che si fa in campo”.

Sul rinvio di Bologna-Inter e di altre partite: falsa il campionato?

“Gran parte del campionato è falsato per vari motivi, anche in virtù del Covid. Tra chi ha giocato e chi non… inutile tornare su queste polemiche. Vedremo. Ormai è deciso, noi non possiamo cambiare le date. La cosa importante è non lasciare niente di intentato. Ci sono ancora tante partite e tanti punti a disposizione, quindi è doveroso lottare fino in fondo”.

Fonte: 1 Station Radio