Europa League – Barça che tracollo! West Ham e Rangers da tris

È una notte folle quella del ritorno dei Quarti di finale di Europa League. Incredibile tracollo del Barcellona che perde 3-2 al Camp Nou contro l’Eintracht Francoforte dopo l’1-1 dell’andata e viene clamorosamente eliminato. In paradiso invece i tedeschi, che vanno in semifinale dove affronteranno gli inglesi del West Ham, che vincono 3-0 in Francia con il Lione, dopo anche qui l’1-1 all’andata. Va in semifinale infine anche il Rangers Glasgow, che ribalta la sconfitta dell’andata per 1-0, battendo 3-1 il Braga ai supplementari. Gli scozzesi affronteranno il Lipsia, giustiziere dell’Atalanta