Dal dubbio Zielinski alle condizioni di Fabian e Osimhen

Uno dei temi che tiene banco in città è il momento poco brillante di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è in netto calo nell’ultimo periodo e si valuterà se schierarlo contro la Roma. La posizione dove gioca l’ex di Udinese ed Empoli è alle spalle della punta, tra il centrocampo e la zona d’attacco. Al suo posto, secondo il Corriere dello Sport, eventualmente giocherebbe Elmas, lui invece in buona condizione, reduce dalla rete contro l’Atalanta. Per il resto ballottaggio Politano-Lozano a destra, con Insigne a sinistra. Infine palestra per Fabian Ruiz e Osimhen, ma per tutti e due, come sempre, è uno stop precauzionale, per cercare di averli al top, in vista della sfida contro i giallorossi.

La Redazione