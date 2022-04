Conference League – Roma feroce: Bodo annientato 4-0, è in semifinale

La Roma finalmente sconfigge l’incubo Bodo Glimt. I giallorossi annientano 4-0 i norvegesi nel ritorno dei Quarti di finale di Conference League, ribaltando la sconfitta dell’andata per 2-1, e conquistano la semifinale. È una notte perfetta per la squadra di Mourinho che davanti ai 60.000 tifosi all’Olimpico disintegra gli avversari con il gol di Abraham e la tripletta di Zaniolo (uscito però per infortunio). Ora per la Roma ci sarà la sfida in semifinale contro gli inglesi del Leicester