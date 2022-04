Bordin, ex Napoli: “Zielinski è un giocatore il cui estro va lasciato libero”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Bordin, ex calciatore del Napoli ed ex allenatore della Moldavia, ecco le sue parole: “Zielinski nel 4-3-3? Potrebbe dare benefici, sì. Ovvio che l’allenatore che lo vede tutti i giorni fa le scelte migliori. Chiaro che alcune posizioni possano essere modificate. Lui è un centrocampista moderno, offensivo. I moduli in campo cambiano, e Zielinski deve essere lasciato libero, perché ha la qualità dello smarcamento e di fare la giocata importante. Zielinski è un giocatore il cui estro va lasciato libero. Il ruolo di mezz’ala può essere importante per lui. Mourinho è superato? No. Lui è stato forte perché è Mourinho, ha vinto tutto. Qui è giusto prendere spunto da qualche allenatore che ti ha allenato, e succede tutt’oggi, ma ci devi mettere del tuo. È giusto che ci si metta qualcosa di proprio, ognuno ha le proprie idee, e su quello Mou è unico, come Lippi e Sacchi. È giusto prendere qualcosa da ognuno, condividerle e metterle nel proprio bagaglio personale della propria carriera”.