Bordin, ex Napoli: “Rincon? Tutti lo ascoltavano, era un trascinatore”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Bordin, ex calciatore del Napoli ed ex allenatore della Moldavia, ecco le sue parole: “ Rincon? È una giornata triste. Ho avuto la fortuna di giocare con Freddy. Era forte e potente sul campo, era estroso ed era sempre presente nello spogliatoio. Si perde una persona che ha fatto tanto per il calcio. Era riservato ma aveva sempre una parola per tutti. L ui aveva una progressione incredibile. Era estroso e veloce, la sua fisicità ha fatto tanto, ma poteva inventarti qualsiasi tipo di cosa. Era eccezionale come persona, parlava con tutti e non faceva mai nulla di “fuori posto”. Rincon e lo spogliatoio?

Il rapporto era molto buono, portava sempre la sua famiglia. Era una persona riservata ma squisita. A volte tirava fuori la sua pillola di saggezza anche vista la sua esperienza. Quando interveniva tutti lo ascoltavano perché poteva caricare l’ambiente a fare bene. In campo lo dimostrava, era un trascinatore. Quando una persona viene a mancare non pensi al calcio, ma alla famiglia. Quel gruppo ha fatto cose belle, sempre in un contesto di un gruppo davvero forte. Quest’anno però a livello tecnico è una squadra top in Italia”.