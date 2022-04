Bordin, ex Napoli: “Rincon infiammava gli stadi perché aveva colpi importanti”

Roberto Bordin, ex calciatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show, in particolare, ricordando Freddy Rincon, anch’egli ex azzurro, venuto a mancare oggi a 55 anni, dopo un incidente automobilistico. : “Rincon infiammava gli stadi perché aveva colpi importanti, grandi capacità tecniche. Anche un ragazzo eccezionale, aveva delle pillole di saggezza ed era taciturno. Quel sorriso travolgente lo ricordo bene. Oggi è una brutta giornata, la sua scomparsa porta tanta tristezza. Mi preme ricordarlo per la persona che era e non per il discorso calcistico e tecnico. Aveva sempre un sorriso per tutti e aveva sempre un consiglio per tutti. Un giocatore importante che è ha fatto la storia con la sua nazionale. Napoli di Spalletti? Dispiace per la sconfitta con la Fiorentina. Ora l’Inter si è ripresa ed è tutto aperto. Bisognerà dimostrare che lo spogliatoio è ancora più unito per poter vincere il campionato. Fino alla fine non puoi sapere come andrà a finire”.