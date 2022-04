Bordin, ex Napoli: “Mancano altre partite e te la devi giocare”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Bordin, ex calciatore del Napoli ed ex allenatore della Moldavia, ecco le sue parole: “ Vero che la sconfitta con la Fiorentina lascia l’amaro in bocca, ma se ci sono problemi verranno risolti nello spogliatoio. Mancano altre partite e te la devi giocare. Questo è il momento di fare gruppo. Spalletti ha sempre tenuto compatto il gruppo, e chi entrava in campo ha sempre dato il massimo. Una battuta d’arresto ci può stare, anche se è un peccato. Qualche percentuale in meno c’è per lo Scudetto, ma ce la si giocherà fino alla fine”.