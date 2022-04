Alternativa ad Osimhen, il Napoli non molla il Gallo Belotti

Un bel po’ di serie A ha gli occhi in casa granata. “Gallo, preferisci la viola?”, titola stamane Tuttosport in merito ad Andrea Belotti. La Fiorentina si è iscritta, di nuovo, alla corsa per il Gallo Belotti. L’attaccante del Torino non ha più l’appeal del 2017, alcuni club come Milan ed Inter hanno puntato ad altri obiettivi, la Juventus non potrebbe mai pensare a lui per ovvi motivi. C’è ancora il Napoli, ma sempre e solo quale panchinaro alternativo a Osimhen. Oppure la Roma: per Mourinho lo si trattò già a giugno, ma Cairo pretendeva più di 15 milioni. C’è sempre l’Atalanta oppure la Fiorentina che non riscatterà Piatek. Il Gallo resta in attesa di sviluppi su tutti i fronti.