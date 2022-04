Zielinski, che succede? L’involuzione del polacco è un problema

Il Napoli ha perso contro la Fiorentina l’ennesima partita casalinga e i tifosi si sono scagliati contro un giocatore in particolare: Piotr Zielinski. Il polacco ha vissuto una preoccupante involuzione nel girone di ritorno: da 5 gol e altrettanti assist è passato a uno score di 0 a entrambe le voci. Nel girone di andata aveva dato equilibrio alla squadra e garantito qualità alla manovra offensiva partenopea con accelerazioni e giocate di grande classe. Adesso, invece, si eclissa dalla partita e non riesce a incidere. Per il rush finale Zielinski dovrà tornare ai livelli del girone di andata, solo così Spalletti potrà puntare all’obiettivo grosso e mettere in cassaforte la Champions.

Fonte: Sportmediaset