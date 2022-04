Zazzaroni: “Ancelotti accettò la proposta del Napoli temendo si restare fuori dal giro”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, dedica oggi un ampio articolo all’impresa di qualificazione alla semifinali di Champions League del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che, come riportato da IlNapolista, accettò il Napoli qualche anno fa per un motivo preciso. “Pochi anni fa, temendo di restare fuori dal giro, accettò – spiazzando tutti, perfino Sacchi – la proposta del Napoli, si rimise in gioco, fece soffrire il Liverpool in Champions, ma per aver seguito con coerenza i propri principi fu sopraffatto dai rapporti con un paio di giocatori importanti e il presidente”.