Toto illustrator e Maradona. i suoi murales illuminano Napoli!

Si chiama Javi Lopez Galvan, in arte Toto Illustrator. Argentino, si definisce un “artista plastico” perché «lavoro in vari rami legati al disegno, alla pittura, al design e ai murales». Ha disegnato i murales di Maradona e dei suoi fratelli sulla terrazza della Casa de Dios a Buenos Aires, l’appartamento del quartiere La Paternal diventato un museo grazie all’imprenditore Cesar Perez, quello in cui Maradona si trasferì con tutta la sua famiglia quando firmò il primo contratto da professionista con l’Argentinos Juniors, alla fine degli anni ’70.

Il sogno di Toto Illustrator, che ha dipinto il primo murale per Diego quando aveva 8 anni, è portare la sua arte in Italia. A Napoli, per la precisione. «Sarebbe qualcosa davvero di straordinario. Alcuni anni fa ho potuto dipingere dei murales di Messi a Barcellona ed è stato incredibile», racconta Toto Illustrator.