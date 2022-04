Su Lozano interesse anche da un club della Liga

Il Napoli sa perfettamente che in caso di offerte congrue, verrebbero fatte delle cessioni nel mercato estive. Uno dei giocatori in questione è anche Hirving Lozano. Questa stagione ha totalizzato 5 reti in 32 partite, tra infortuni e il Covid, ma il rendimento è stato inferiore al passato campionato. Sul calciatore nordamericano ci sarebbe anche il Siviglia, secondo Fichajes, ma De Laurentiis vorrebbe cederlo intorno ai 40 milioni, la stessa cifra quando fu preso dal Psv Eindoven, per evitare la classica minusvalenza.

La Redazione