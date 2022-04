Spalletti, solo un punto “buio” nel suo percorso al Napoli

Mister Spalletti sta facendo indubbiamente un lavoro egregio al Napoli, che non ha deluso il suo curriculum precedente la sua avventura in azzurro, ma c’è un “buco nero” in questo percorso. “Atalanta, Empoli, Spezia, Milan e Fiorentina. A rileggerle tutte d’un fiato ci vuole poco, ma le cinque sconfitte interne del Napoli di Luciano Spalletti fanno male. Al toscano, a Osimhen e compagni, ai tifosi che erano lì, presenti sulle gradinate del Maradona lungo tutte le partite di questa stagione. quella contro i viola di Italiano, nell’ultima domenica di calcio in casa, è stata la quinta sconfitta interna per Spalletti in questo campionato, cinue tonfi che non rischiano solo di mettere a rischio il sogno scudetto della squadra, ma sono anche un record negativo assoluto nella carriera dell’uomo di Certaldo.Mai, infatti, Spalletti aveva perso così tante gare interne in campionato nella sua carriera in Serie A. Considerando tutte le stagioni dal 2002 ad oggi, nell’ultimo ventennio l’allenatore azzurro aveva sempre fatto registrare ottimi numeri casalinghi nelle sue avventure sulle panchine di Udinese, Roma, Inter e anche in Russia con lo Zenit di San Pietroburgo”.

IlMattino.it