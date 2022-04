Rizzi (azienda turismo Val di Sole): “impossibile avere il Napoli ad agosto”

Su Radio Marte, è intervenuto Luciano Rizzi, presidente azienda promozione del turismo a Val di Sole, in Trentino, ecco le sue parole: “Stiamo lavorando combattuti anche dalle norme Covid, per dare una vacanza di due weekend ai nostri ospiti. Vogliamo incentivare dei progetti di gemellaggio musicale ma anche di enogastronomia, facendo leva sul legame dal Nord a Sud. Per il campo già siamo tutti collaudati, con la palestre e attrezzi. Stiamo disponendo una location specifiche per i giornalisti, dedicando uno lato solamente ai tifosi e uno spazio esclusivo per la stampa. Rinnovo accordo con il Napoli? Generalmente andiamo a spot di tre anni. Evidentemente noi possiamo dare alcune cose e altre no. La cosa che possiamo dare è un’indicazione turistica rivolta ai tifosi, è chiaro che noi siamo un piccolo paese di montagna e non una città che ha tre/quattro campi: siamo in un territorio molto piccolo. Il lato tecnico sarà quello che abbiamo aperto fino ad adesso, mentre al turista tifoso possiamo offrire molto. Esclusiva o doppio ritiro? Non siamo mai entrati nel merito della “concorrenza”, anche perché il contratto è legato per il periodo canonico di luglio. Per noi è impossibile ospitare il Napoli anche ad agosto, noi non vantiamo un’esclusiva ma l’idea di avere il Napoli per tre weekend minimo, o meglio 18 giorni“.