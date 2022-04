R. Foschi, ex DS Palermo: “Hanno ancora possibilità per arrivare fino in fondo”

Napoli-Roma la partita e la visione Scudetto

“Con la Fiorentina c’è stata una battuta d’arresto come le prime in classifica. Il Napoli ci crede ancora, ha ancora la possibilità di aggiudicarsi il campionato, si lavorerà sulla sconfitta con professionalità. Ha un collettivo per crederci fino in fondo, può farcela ma come anche Inter e Milan. E’ tutto da giocare il campionato, credo ci credi ancora anche più di prima”.

Osimhen ed il suo arrivo, ha merito

“Osimhen è un grande giocatore, si sapeva quando era arrivato, è uno dei migliori in quel ruolo in Italia. Ha margini di miglioramento, è stato un grande acquisto. Ci credo ciecamente, è uno dei pochi che fa la differenza. Se il Napoli raggiunge l’obiettivo principale, il merito sarebbe gran parte suo”.

Fonte: CdS