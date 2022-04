PRIMAVERA 1 RISULTATI – Il Lecce espugna il campo della Fiorentina, punti d’oro per la zona salvezza

Quest’oggi si sono giocate le restanti partite del campionato Primavera 1 e c’era da attendere la capolista Roma che vince per 0-4 sul campo della Sampdoria. Importante successo esterno anche del Lecce che vince per 1-3 a Firenze e aggancia il Napoli a 33 punti. Per il resto da segnalare la netta vittoria della Juventus per 5-1 contro il Pescara e le vittorie interne dell’Atalanta contro l’Empoli e del Bologna contro il Sassuolo. Infine pareggio tra l’Hellas Verona e il Genoa.

Risultati Primavera 1

Atalanta-Empoli 3-2

H. Verona-Genoa 1-1

Fiorentina-Lecce 1-3

Sampdoria-Roma 0-4

Bologna-Sassuolo 2-1

Juventus-Pescara 5-1

A cura di Alessandro Sacco